СМИ: В Словакии родились сиамские близнецы, сросшиеся в области таза

Завтра новорожденным проведут первую операцию для детальной диагностики мочеполовой системы, чтобы понять, можно ли разделить близнецов без риска для жизни. Пока состояние девочек оценивается как удовлетворительное: они дышат самостоятельно, у них стабильная гемодинамика. Врачи напоминают, что более половины сиамских близнецов рождаются мертвыми, а многие не доживают до конца первых суток, говорится в материале.