СМИ: В Словакии родились сиамские близнецы, сросшиеся в области таза

В словацкой столице Братиславе в Национальном институте детских болезней родились сиамские близнецы. Как сообщает телеканал ТА3 в среду, 10 июня, этот случай стал всего четвертым в истории Словакии и первым за последние 17 лет — предыдущий был в 2009 году.
Новорожденные девочки срослись в области таза — один из наиболее сложных для разделения типов сращений. Врачи предупреждают, что делать долгосрочные прогнозы пока рано. Предварительные данные показывают, что у каждой из девочек есть собственные почки и легкие, но отсутствует прямая кишка. Из-за плотного сращения пока невозможно точно определить состояние органов брюшной полости.
Завтра новорожденным проведут первую операцию для детальной диагностики мочеполовой системы, чтобы понять, можно ли разделить близнецов без риска для жизни. Пока состояние девочек оценивается как удовлетворительное: они дышат самостоятельно, у них стабильная гемодинамика. Врачи напоминают, что более половины сиамских близнецов рождаются мертвыми, а многие не доживают до конца первых суток, говорится в материале.
В прошлом году сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел, которые стали известны после участия в реалити-шоу, появились на прогулке вместе с новорожденным ребенком, находившимся в автокресле, возле школы, где они преподают.
Истории пяти самых известных пар сиамских близнецов — в материале «Вечерней Москвы».