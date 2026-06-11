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CENTCOM: коммерческие суда беспрепятственно идут через Ормузский пролив

Коммерческие суда продолжают осуществлять проход через Ормузский пролив, информирует Центральное командование ВС Соединённых Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Коммерческие суда продолжают осуществлять проход через Ормузский пролив, информирует Центральное командование ВС Соединённых Штатов.

«Коммерческие суда продолжают пересекать Ормузский пролив», — говорится в сообщении командования, которое опубликовано в соцсети X*.

Кроме того, в CENTCOM утверждают, что ни один корабль США не подвергся ударам в Ормузском проливе.

Накануне президент США Дональд Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ирану следует принять сделку с США.

Военные Соединённых Штатов начали наносить удары по территории Ирана.

Власти Ирана приняли решение о закрытии прохода через Ормузский пролив для судов из-за атак США. В КСИР заявили, что поражены два судна, пытавшиеся незаконно пройти через Ормузский пролив.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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