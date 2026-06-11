Жителям Новосибирской области назвали три запретных слова при звонках мошенников

Руководитель онлайн-проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина раскрыла три слова, которые нельзя произносить во время подозрительного разговора ни при каких обстоятельствах. В этот стоп-лист попали короткие и безобидные на первый взгляд реплики: «да», «подтверждаю» и «согласен», сообщает РИА Новости.