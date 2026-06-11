Врачи Владивостокской клинической больницы № 1 спасли женщину в Спасске-Дальнем

Врачам из Спасской горбольницы понадобилась помощь коллег в лечении 30-летней пациентки с острым повреждением почек и синдромом полиорганной недостаточности. Из-за тяжелого состояния транспортировка женщины в другую больницу была невозможна. Анестезиологи-ревматологи из Владивостокской клинической больницы № 1 Павел Князенко и Полина Набатчикова вместе с коллегами провели на месте острую эфферентную терапию. Сейчас пациентка находится под постоянным наблюдением анестезиологов-реаниматологов — после стабилизации состояния ее переведут в больницу Владивостока для дальнейшего лечения.