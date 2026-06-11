Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи Владивостокской клинической больницы № 1 спасли женщину в Спасске-Дальнем

Врачам из Спасской горбольницы понадобилась помощь коллег в лечении 30-летней пациентки с острым повреждением почек и синдромом полиорганной недостаточности. Из-за тяжелого состояния транспортировка женщины в другую больницу была невозможна. Анестезиологи-ревматологи из Владивостокской клинической больницы № 1 Павел Князенко и Полина Набатчикова вместе с коллегами провели на месте острую эфферентную терапию. Сейчас пациентка находится под постоянным наблюдением.

Врачам из Спасской горбольницы понадобилась помощь коллег в лечении 30-летней пациентки с острым повреждением почек и синдромом полиорганной недостаточности. Из-за тяжелого состояния транспортировка женщины в другую больницу была невозможна. Анестезиологи-ревматологи из Владивостокской клинической больницы № 1 Павел Князенко и Полина Набатчикова вместе с коллегами провели на месте острую эфферентную терапию. Сейчас пациентка находится под постоянным наблюдением анестезиологов-реаниматологов — после стабилизации состояния ее переведут в больницу Владивостока для дальнейшего лечения.