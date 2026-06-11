Шестеро жителей Хабаровского края нелегально выловили краба на 1 млрд рублей

Один из жителей Хабаровского края организовал преступную группировку. С января 2023 по март 2026 года они добывали камчатского и синего краба в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района, нанеся государству ущерб более чем в 1 миллиард рублей. У группировки было четкое разделение: одни вылавливали живого краба, сортировали, варили и подделывали отчетные документы; другие в цехе села Аян занимались полной переработкой без маркировки; третьи — сбывали готовую продукцию внутри края. Всего добыто свыше 250 тысяч кг живого краба. В целях обеспечения возмещения ущерба арестовано имущество, расчетные счета и рыболовецкие суда подозреваемых на сумму более 450 млн рублей. Заведено уголовное дело. Один из участников объявлен в розыск. Следствие продолжается. Источник: СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/крабы.mp4