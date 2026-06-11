Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Магадана потеряла 10 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

35-летней потерпевшей пришло сообщение от знакомой, в котором она просила занять 10 тысяч рублей. Женщина доверилась и перевела деньги. Позже выяснилось, что аккаунт ее знакомой взломали мошенники. Возбуждено уголовное дело.

35-летней потерпевшей пришло сообщение от знакомой, в котором она просила занять 10 тысяч рублей. Женщина доверилась и перевела деньги. Позже выяснилось, что аккаунт ее знакомой взломали мошенники. Возбуждено уголовное дело.