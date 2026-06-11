Жительница Магадана потеряла 10 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

35-летней потерпевшей пришло сообщение от знакомой, в котором она просила занять 10 тысяч рублей. Женщина доверилась и перевела деньги. Позже выяснилось, что аккаунт ее знакомой взломали мошенники. Возбуждено уголовное дело.