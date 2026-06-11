Хабаровский край представит свой туристический потенциал на ВДНХ

Хабаровский край впервые принял участие в масштабном шествии регионов в рамках международного туристического форума «Путешествуй!», который в эти дни проходит в Москве на ВДНХ. Хабаровскую делегацию в столице возглавляет официальный символ региона Китолет, а сопровождают его представители коренных малочисленных народов Приамурья в национальных костюмах, в руках у них — бубны и традиционные музыкальные инструменты. Хабаровский край предлагает всем участникам форума поучаствовать в мастер-классах, связанных с национальными языками, костюмами, рисунками и игрушками. Кроме того, все желающие смогут принять участие в празднике детской книги с иллюстрациями Народного художника РФ Геннадия Павлишина, а также посмотреть документальные фильмы о красоте дальневосточной природы и посетить несколько интересных фотозон.