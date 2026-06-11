Новую перехватывающую парковку запустят в районе станции Санаторная во Владивостоке

«Как и парковки на Корабельной Набережной и улице Шуйской, новая парковка будет оснащена шлагбаумом, системами распознавания госномеров и круглосуточного видеонаблюдения. Оплатить услуги паркинга можно будет в безналичной форме», — рассказали в Центре организации дорожного движения, который выступает оператором муниципальных перехватывающих парковок.