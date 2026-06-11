Новую перехватывающую парковку запустят в районе станции Санаторная во Владивостоке

Завершить все работы по ее обустройству планируется до конца этого года.
«Как и парковки на Корабельной Набережной и улице Шуйской, новая парковка будет оснащена шлагбаумом, системами распознавания госномеров и круглосуточного видеонаблюдения. Оплатить услуги паркинга можно будет в безналичной форме», — рассказали в Центре организации дорожного движения, который выступает оператором муниципальных перехватывающих парковок.
Напомним, это будет третья парковка во Владивостоке, выполняющая перехватывающие функции — водители могут безопасно оставить автомобиль на парковках за шлагбаумом и продолжить путь на общественном или другом транспорте.
Две такие парковки уже работают в районе автовокзала на улице Шуйской, а также на Корабельной Набережной, 1 около причала № 30.