Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую перехватывающую парковку запустят в районе станции Санаторная во Владивостоке

Новая перехватывающая парковка закрытого типа вместимостью 50 машиномест появится в районе станции Санаторная в пригороде Владивостока.

Источник: НИА Владивосток

Завершить все работы по ее обустройству планируется до конца этого года.

«Как и парковки на Корабельной Набережной и улице Шуйской, новая парковка будет оснащена шлагбаумом, системами распознавания госномеров и круглосуточного видеонаблюдения. Оплатить услуги паркинга можно будет в безналичной форме», — рассказали в Центре организации дорожного движения, который выступает оператором муниципальных перехватывающих парковок.

Напомним, это будет третья парковка во Владивостоке, выполняющая перехватывающие функции — водители могут безопасно оставить автомобиль на парковках за шлагбаумом и продолжить путь на общественном или другом транспорте.

Две такие парковки уже работают в районе автовокзала на улице Шуйской, а также на Корабельной Набережной, 1 около причала № 30.