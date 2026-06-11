В Шарыповском округе назначили нового прокурора

Кроме этого, прокурору поручено тщательно контролировать стройку и капремонт социальных объектов, законность закупок и траты бюджетных средств. В приоритете также защита прав предпринимателей, недопущение долгов по муниципальным контрактам и контроль государственных услуг. Прокуратура активизирует работу по коррупции, особенно в сферах муниципального имущества, нацпроектов, бюджетных средств, лесопользования и недропользования. Среди других задач — погашение долгов по зарплате, борьба с выплатами ниже минимального размера оплаты труда и защита пострадавших на производстве.