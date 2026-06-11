В Шарыповском округе назначили нового прокурора

В Красноярском крае назначили нового Шарыповского межрайонного прокурора. Им стал Дмитрий Снятков. О новом назначении сообщили 10 июня в прокуратуре Красноярского края.
Известно, что новый руководитель окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» и более 19 лет служит в прокуратуре. Карьеру он начинал следователем в Козульском районе, работал в Следственном комитете, был помощником и заместителем прокурора, а с декабря 2021 года возглавлял прокуратуру Лесосибирска.
Прокурор региона Роман Тютюник уже определил для нового руководителя ключевые направления работы. Они касаются социальной поддержки и здравоохранения. Под особым контролем окажутся переселение из аварийных домов, обеспечение квартирами детей-сирот, законность очередей на социальное жилье и использование муниципального фонда. Также особое внимание будет уделено защите прав инвалидов и льготников, доступности лекарств и медицинской помощи, срокам записи к врачам.
Кроме этого, прокурору поручено тщательно контролировать стройку и капремонт социальных объектов, законность закупок и траты бюджетных средств. В приоритете также защита прав предпринимателей, недопущение долгов по муниципальным контрактам и контроль государственных услуг. Прокуратура активизирует работу по коррупции, особенно в сферах муниципального имущества, нацпроектов, бюджетных средств, лесопользования и недропользования. Среди других задач — погашение долгов по зарплате, борьба с выплатами ниже минимального размера оплаты труда и защита пострадавших на производстве.