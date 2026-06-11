На дороге в Богучаны начали ремонтировать еще два участка за 2,7 млрд рублей

В Красноярском крае начали капитальный ремонт еще двух участков дороги Канск, Абан, Богучаны. Об этом сообщили в КрУДор.
Работы стартовали на отрезках со 133 по 141 км и с 244 по 256 км. Их выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость ремонта составляет 2,7 млрд рублей. Объекты рассчитаны на два года. В этом сезоне планируют ввести около 15 км обновленной дороги.
Сейчас на обоих участках специалисты очищают полосу отвода от растительности, снимают почвенный слой с откосов и отсыпают земляное полотно щебенистым грунтом. Как рассказал руководитель КрУДор Андрей Журавлев, в прошлом году начались масштабные работы по переводу около 100 км щебеночного покрытия этой трассы в асфальтобетон. Тогда ввели почти 8 км нового покрытия рядом с поселком Новохайский.
На участке с 244 по 256 км в Богучанском округе дорожники устранят пучины, заменят грунт на скальный, отсыпят слои дорожной одежды, обустроят водоотводные канавы, отремонтируют трубы и уложат асфальт. Также там установят барьерное ограждение, дорожные знаки и остановки у поселка Новохайский. В этом году планируют открыть 11,6 км, еще около 1 км в 2027 году.
В Абанском округе ремонт идет на участке со 133 по 141 км, от съезда с асфальта после села Долгий Мост до села Вознесенка. На эту дорогу местные жители часто жаловались в межсезонье. После проезда грузовиков там появлялись глубокие колеи, по которым было сложно проехать легковым машинам. На этом участке также устранят пучины на заболоченных местах, уложат геотекстиль, устроят земляное полотно, новое асфальтобетонное покрытие, барьерное ограждение и дорожные знаки.
В 2026 году здесь планируют ввести 3,3 км дороги, еще 4,6 км отремонтируют в следующем сезоне.