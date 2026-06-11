На дороге в Богучаны начали ремонтировать еще два участка за 2,7 млрд рублей

В Абанском округе ремонт идет на участке со 133 по 141 км, от съезда с асфальта после села Долгий Мост до села Вознесенка. На эту дорогу местные жители часто жаловались в межсезонье. После проезда грузовиков там появлялись глубокие колеи, по которым было сложно проехать легковым машинам. На этом участке также устранят пучины на заболоченных местах, уложат геотекстиль, устроят земляное полотно, новое асфальтобетонное покрытие, барьерное ограждение и дорожные знаки.