Журналиста Кристофера Хелали США внесли в стоп-лист: он направился в Москву

«Это явно признак того, что власти США видят во мне угрозу такую, что запретили даже пересекать американское воздушное пространство. Я сейчас в Пекине и направляюсь обратно в Москву, где надо будет обсудить, какие опции у меня есть в ближайшие дни», — сказал Хелали для РИА Новости.