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Журналиста Кристофера Хелали США внесли в стоп-лист: он направился в Москву

США внесли в стоп-лист побывавшего в Старобельске журналиста Кристофера Хелали.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Кристофер Хелали, выступающий в поддержку Ирана и России, заявил, что США занесли его в стоп-лист. Теперь ему нельзя летать через американское воздушное пространство.

«Это явно признак того, что власти США видят во мне угрозу такую, что запретили даже пересекать американское воздушное пространство. Я сейчас в Пекине и направляюсь обратно в Москву, где надо будет обсудить, какие опции у меня есть в ближайшие дни», — сказал Хелали для РИА Новости.

По мнению журналиста, запрет связан с его работой: он ездил в зону СВО, документировал там действия Киева и критиковал операцию США в Иране.

Напомним, что Хелали побывал на месте трагедии в колледже Старобельска после атаки ВСУ. Тогда журналист сообщил, что России следует добиться всех целей СВО, поскольку Киев ведет боевые действия против мирных россиян.

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