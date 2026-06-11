В небе над Барселоной светящиеся дроны изобразили фигуру архитектора Гауди

Скопление светящихся дронов выстроилось в небе над испанской Барселоной, изображая движущуюся фигуру архитектора Антонио Гауди. Шоу завершало торжественную мессу папы римского Льва XIV в знаменитом католическом соборе Саграда Фамилия.
Гауди много лет посвятил созданию объекта и был автором проекта храма. Торжественный вечер провели для освящения башни Иисуса Христа — главной башни собора. Церемония состоялась в день столетия со дня смерти Антонио Гауди.
Лев XIV благословил башню Иисуса Христа. На церемонии приехали король Испании Филипп VI и королева Летисия, премьер-министр Педро Санчес и глава правительства Каталонии Сальвадор Илья. В храме собрались около 9 тысяч человек.
Еще 130 тысяч зрителей наблюдали за мероприятием снаружи. На церемонии показали не только фигуру из дронов. В конце мероприятия собравшихся ждал праздничный салют.
Строительство Саграды Фамилии началось в 1882 году. Башня Иисуса Христа, высота которой составляет 172,5 метра, стала центральной частью собора.
Напомним, в октябре 2024 года жители китайского города Гуанчжоу поздравили с днём рождения президента России Владимира Путина. Светящихся беспилотники «нарисовали» в небе портрет российского лидера. Рядом также можно было заметить надпись с поздравлением.