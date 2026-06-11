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Приморские хирурги спасли беременную пациентку

Во Владивостокскую клиническую больницу № 1 доставили женщину на 20-й неделе беременности, с сильной болью в животе и высокой температурой. Врачи диагностировали у нее флегмонозный аппендицит. Перед специалистами стояла задача спасти жизнь матери и не навредить ребенку. Операцию проводили малоинвазивным лапароскопическим методом через небольшие проколы. Был удален воспаленный аппендикс, проведена санация брюшной полости. Опасность удалось устранить.

Во Владивостокскую клиническую больницу № 1 доставили женщину на 20-й неделе беременности, с сильной болью в животе и высокой температурой. Врачи диагностировали у нее флегмонозный аппендицит. Перед специалистами стояла задача спасти жизнь матери и не навредить ребенку. Операцию проводили малоинвазивным лапароскопическим методом через небольшие проколы. Был удален воспаленный аппендикс, проведена санация брюшной полости. Опасность удалось устранить вовремя, самочувствие пациентки и будущего ребенка осталось стабильным. Сейчас пациентка заканчивает лечение — скоро ее выпишут.