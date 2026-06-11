Ремонт подъездной дороги к Черной Речке завершится до конца июня

В прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Черной Речке капитально отремонтировали мост, который до этого не обновляли более 60 лет. В 2026 году под реконструкцию попала дорога, ведущая к селу и проходящая через него. Ее протяженность 2,4 километра, на ее ремонт выделили свыше 96 млн рублей. На этой трассе в скором времени появится новый асфальт, почти 1,7 километра тротуаров с ограждением, современная ливневая канализация и автобусная остановка. Сейчас большая часть работ уже выполнена — обустроены тротуары, проложены водоотводные трубы и канавы, приведена в порядок «дорожная подушка». Сейчас подрядчики заняты укладкой нового асфальта. Реконструкция этого объекта должна завершиться до конца июня. Добавим, что всего в этом году на территории Хабаровского района в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют восемь участков дорог общей протяженностью свыше 6 километров.