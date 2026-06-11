Превращение набережной Спортивной гавани Владивостока в парк продолжается

Во Владивостоке продолжается реконструкция набережной Спортивной гавани: у спортивного комплекса «Олимпиец» в 2026 году создают парк у моря. В мастер-плане развития города при поддержке губернатора Приморского края начался четвёртый этап благоустройства. Как сообщила пресс-служба администрации, скоро появится амфитеатр, откуда горожане и гости города смогут любоваться морем.
Анна Джура, начальник управления городской среды администрации Владивостока, пояснила, что благоустройство набережной ведётся в едином стиле, чтобы «открыть море городу».
Сейчас стройка идёт вдоль автомобильной дороги, где раньше находилась парковка. Феликс Машков, руководитель компании Concrete Jungle и автор проекта, рассказал, что на этом участке изначально не было тротуаров. Пешеходы сами протоптали народные тропы. Сейчас демонтируют старый асфальт, прокладывают кабели для освещения, потом сделают пешеходную дорожку. Парковка для машин разместится вдоль нового тротуара.
В реконструкцию входит замена покрытий, строительство туалета, установка теневых навесов и монтаж освещения. Особое внимание уделено озеленению: реализуют концепцию «приморской городской тайги». Используют местные породы деревьев и кустарников, подобранных с учётом особенностей территории и климата Приморья.
Работы идут строго по графику. Планируется, что уже в сентябре 2026 года горожане и гости приморской столицы смогут комфортно гулять и отдыхать на новой набережной.
Набережную благоустраивают поэтапно. В 2022 году благоустроили первый участок — центральный променад. В 2024 году отремонтировали территорию около фонтана. В 2025 году открыли обновлённый участок в районе улицы Батарейной. В 2026 году преобразится территория в районе арт-объекта «Семь сопок»: именно там благоустраивают сцену с амфитеатром и прилегающую прогулочную зону.
Мэрия напомнила, что жители Владивостока сейчас выбирают территории для благоустройства в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Голосование доступно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня 2026 года — до конца осталось два дня.