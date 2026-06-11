Превращение набережной Спортивной гавани Владивостока в парк продолжается

Набережную благоустраивают поэтапно. В 2022 году благоустроили первый участок — центральный променад. В 2024 году отремонтировали территорию около фонтана. В 2025 году открыли обновлённый участок в районе улицы Батарейной. В 2026 году преобразится территория в районе арт-объекта «Семь сопок»: именно там благоустраивают сцену с амфитеатром и прилегающую прогулочную зону.