Фестиваль «Золотая маска» завершился оперой «Андре Шенье» в Москве

«У нас сегодня большой, важный день — сегодня заключительный спектакль серии нашего фестиваля “Золотая Маска”, нашего флагманского проекта Союза театральных деятелей России. Фестиваль живет очень ярко, тем более в этот год — год 150-летия СТД», — сказал президент премии и фестиваля Владимир Машков.