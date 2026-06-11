КПРФ предложила вернуть федеральное финансирование колледжей и техникумов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Управление и финансирование системы среднего профессионального образования (СПО) нужно поэтапно возвращать на федеральный уровень. Письмо с соответствующим предложением вице-премьеру Дмитрию Чернышенко направили депутаты фракции КПРФ во главе с зампредом комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Считаем целесообразным разработать программу поэтапного возвращения управления и финансирования системы СПО на федеральный уровень», — говорится в документе.
Как рассказал ТАСС один из авторов письма, член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, сегодня качество подготовки в колледжах и техникумах «напрямую зависит от финансовых возможностей конкретного региона». «В одном субъекте есть ресурсы для обновления оборудования и открытия новых программ, в другом — нет. В результате страдают и студенты, и работодатели, которым нужны квалифицированные кадры», — отметил он.
При этом, добавил сенатор, интерес молодежи к СПО растет, поэтому нужно искать новые способы поддержки данной сферы.
«Проект “Профессионалитет”, реализуемый при федеральной поддержке, подтверждает, что для качественной системы подготовки кадров нужно прямое участие государства. Поэтому мы предлагаем начать обсуждение поэтапного возвращения управления и финансирования СПО на федеральный уровень», — заключил Гибатдинов.