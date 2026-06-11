КПРФ предложила вернуть федеральное финансирование колледжей и техникумов

Как рассказал ТАСС один из авторов письма, член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, сегодня качество подготовки в колледжах и техникумах «напрямую зависит от финансовых возможностей конкретного региона». «В одном субъекте есть ресурсы для обновления оборудования и открытия новых программ, в другом — нет. В результате страдают и студенты, и работодатели, которым нужны квалифицированные кадры», — отметил он.