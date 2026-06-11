В Москве и Подмосковье прогнозируют жару минимум до 13 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. 30-градусная жара, которая держится уже несколько суток в Москве и Подмосковье, начнет спадать только в самом конце недели. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.