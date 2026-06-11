В Москве и Подмосковье прогнозируют жару минимум до 13 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. 30-градусная жара, которая держится уже несколько суток в Москве и Подмосковье, начнет спадать только в самом конце недели. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
«В воскресенье, 14 июня, на фоне облачной погоды с прояснениями не исключен кратковременный дождь, но температура воздуха в дневные часы уже не поднимется выше 19−24 градусов, в ночь на воскресенье столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов выше нуля», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в субботу, 13 июня, в столичном регионе будет до плюс 28 градусов, но местами ожидается ливень с грозой, градом и усилением ветра до 17 м/с.
Прогнозы синоптиков указывают на то, что начало новой недели будет в Москве и Подмосковье облачным с прояснениями, возможен кратковременный дождь.
«Температура воздуха в ночь на понедельник, 15 июня, составит от 9 до 14 градусов выше нуля, днем же воздух прогреется до плюс 20−25 градусов», — заметил собеседник агентства.
Сильная жара в столичном регионе сохраняется. В частности, на территории Москвы до вечера пятницы действует оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.