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В Омской области взяли пробы из водоёмов: что нашли в водах Иртыша?

Экстремально высокого загрязнения водных объектов не зафиксировано.

Источник: Om1 Омск

Обь-Иртышское УГМС представило результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Омской области за май 2026 года.

Наблюдения проводились на 12 водных объектах в 18 пунктах контроля (27 створов). Отбор проб осуществлялся по утверждённой программе — ежедекадно, ежемесячно и в ключевые гидрологические фазы. Каждая проба анализировалась по комплексу из 32−44 физико-химических показателей.

Всего в мае было исследовано 55 проб. В отдельных случаях были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по показателям трудно- и легкоокисляемых органических веществ (ХПК и БПК5), а также соединений железа, меди, ртути и марганца.

При этом случаев высокого или экстремально высокого загрязнения водных объектов в Омске и области не выявлено.