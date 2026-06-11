В Омской области взяли пробы из водоёмов: что нашли в водах Иртыша?

Обь-Иртышское УГМС представило результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Омской области за май 2026 года.
Наблюдения проводились на 12 водных объектах в 18 пунктах контроля (27 створов). Отбор проб осуществлялся по утверждённой программе — ежедекадно, ежемесячно и в ключевые гидрологические фазы. Каждая проба анализировалась по комплексу из 32−44 физико-химических показателей.
Всего в мае было исследовано 55 проб. В отдельных случаях были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по показателям трудно- и легкоокисляемых органических веществ (ХПК и БПК5), а также соединений железа, меди, ртути и марганца.
При этом случаев высокого или экстремально высокого загрязнения водных объектов в Омске и области не выявлено.