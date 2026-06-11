«СКА-Хабаровск» начал подготовку к новому сезону

Накануне, 10 июня, футболисты хабаровской команды под руководством своего нового главного тренера Михаила Семенова собрались в Москве. В российской столице армейцы в ближайший месяц проведут два предсезонных сбора. Там тренерский штаб сможет проверить потенциальных новичков и подготовить команду к новому сезону. Первый из них пройдет с 10 по 22 июня, в эти дни красно-синие планируют сыграть один контрольный матч. Второй сбор начнется с 26 июня и продлится до начала следующего сезона. Во время него у хабаровчан запланированы два товарищеских поединка. Даты проведения матчей и соперники армейцев будут известны позже.