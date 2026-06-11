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В Германии признали важность кандидатуры Шредера в переговорах с РФ от ЕС: «Он лучше всего»

Депутат АдГ Урбан: только Шредер подходит на роль переговорщика с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Представлять ЕС в переговорах с Россией способен лишь экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

«Шредер лучше всего… Он бывший канцлер, у него было большинство голосов, он руководил страной, и у него хорошее отношение к вашему президенту», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин положительно высказался о кандидатуре Шредера на переговорах с РФ от ЕС.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин встречался со Шредером тет-а-тет в Кремле. По словам Ушакова, это была дружеская беседа. Однако детали встречи политиков остались неизвестными.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб отказался быть переговорщиком с РФ от Европы.

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