17 человек осуждены за «шариатские патрули» в КБР

17 жителей Кабардино-Балкарии получили реальные сроки за организацию и участие в так называемых «шариатских патрулях». Приговор вынес Черекский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Организатора экстремистского сообщества приговорили к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима. Его 16 сообщников получили от двух лет одного месяца до двух лет десяти месяцев лишения свободы — также с отбыванием в колонии общего режима.
Суд установил, что группировка начала действовать с марта 2023 года. Местный житель, разделявший радикальные религиозные взгляды, создал группу, участники которой пропагандировали религиозное превосходство, навязывая окружающим собственные представления о нормах поведения в обществе. В состав группы вошли 16 добровольцев.
На протяжении полутора лет — вплоть до августа 2024-го — фигуранты выходили на «патрулирование» улиц. Они выслеживали граждан, которые, по их мнению, употребляли алкоголь, наркотики или вели себя «неправедно». Заподозренных в нарушении религиозных норм задерживали, силой доставляли в безлюдные места и устраивали незаконные разбирательства.
По данным суда, «судьи» в балаклавах оказывали на жертв психологическое давление, унижали человеческое достоинство и применяли физическое насилие. Некоторых жертв осужденные заставляли публично каяться, давать обещания изменить образ жизни. Фактически фигуранты присвоили себе функции правоохранительных органов, дознавателей и суда — сами решали, кто виноват и какое наказание понести.
Все подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Помимо лишения свободы, суд назначил организатору сообщества дополнительное наказание: в течение двух лет после освобождения ему запрещено заниматься деятельностью, которая связана с руководством, а также участием в работе религиозных организаций общественного характера.
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