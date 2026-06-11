У россиян начался сокращенный рабочий день

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россияне с пятидневным графиком работы будут работать сегодня на один час меньше, так как четверг — предпраздничный день.
Завтра, 12 июня, в стране начнутся длинные трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России.
Праздничный день и сокращенный рабочий день никак не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник отработает весь июнь полностью, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По словам эксперта, заработная плата рассчитывается из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце.