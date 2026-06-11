Сотрудники Госавтоинспекции ЕАО задержали пьяного водителя мопеда

В Ленинском районе сотрудники ДПС МО МВД России «Ленинский» остановили 40 летнего мужчину, управлявшего мопедом в нетрезвом состоянии. Водитель попытался скрыться от автоинспекторов: на перекрёстке он резко развернулся и поехал в обратном направлении, но не справился с управлением, упал и был задержан. сообщает официальный канал «Полиция ЕАО».Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.