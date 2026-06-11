Ветеринар из Приморья рассказала, когда «упитанность» питомца превращается в ожирение

Хозяева часто умиляются, когда питомец становится более округлым, однако за этой милой «упитанностью» может скрываться ожирение, которое негативно влияет на здоровье животного. Руководитель дальневосточного ветеринарного центра «Новая Надежда» Анжелика Грищенко рассказала корреспонденту ИА PrimaMedia, как владельцам отличить нормальный вес от ожирения, почему домашние любимцы набирают лишние килограммы и что делать, если диеты не помогают.
Как понять, что питомец не просто «взбитенький».
По словам эксперта, проблема ожирения у животных не стала новой тенденцией — ветеринары сталкиваются с ней уже около 15 лет. При этом самостоятельно определить, что питомец набрал лишний вес, хозяину бывает сложно.
«Есть пятибалльная шкала “упитанности”, и ветеринарные врачи на приеме при осмотре животного ориентируются на нее. По ней можно определить, есть у животного дефицит веса, нормальная масса или уже ожирение», — пояснила Анжелика Грищенко.
Один из способов самостоятельно оценить состояние животного, особенно у собак, — посмотреть на него сверху. У большинства питомцев при нормальном весе должна быть заметна талия, однако этот показатель зависит от особенностей телосложения. Например, у мопсов выраженную талию увидеть сложно даже при отсутствии лишнего веса. Поэтому дополнительно специалисты рекомендуют обращать внимание на ребра — они должны прощупываться, но не выступать.
Почему кошки чаще набирают лишний вес.
По словам Анжелики, чаще всего с проблемой лишнего веса сталкиваются владельцы кошек. В отличие от собак, которых обычно кормят после прогулок утром и вечером, кошкам многие хозяева оставляют еду в свободном доступе. В результате человек может не заметить, как питомец постепенно начинает переедать и набирать вес. Дополнительным фактором становится низкая активность домашних кошек, которые большую часть времени проводят дома, валяясь на диванчике.
При этом выраженная упитанность питомца нередко воспринимается как признак того, что животное хорошо живет и получает достаточно внимания.
«Людям начинает казаться очень милым, когда у котика пухленькое пузико, но на самом деле пухленькое милое пузико — это не означает здоровый котик», — отметила специалист.
Стерилизованные и кастрированные животные особенно склонны к набору веса. После операции у них меняется обмен веществ, а аппетит может стать сильнее. Контролировать питание должен именно хозяин, поскольку животное не может самостоятельно ограничить количество еды или выбрать более подходящий рацион.
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Для стерилизованных питомцев существуют специальные корма с пониженной калорийностью и повышенным содержанием клетчатки. Они помогают сохранить чувство сытости, но при этом не давать лишнюю энергию. Если у животного уже есть ожирение, ветеринар может рекомендовать рацион для снижения веса. При этом количество еды рассчитывают не от текущей массы питомца, а от того веса, которого необходимо достичь.
Проблема лишнего веса встречается не только у кошек. Среди собак к набору килограммов особенно склонны породы, которые любят поесть. Например, лабрадоры и ретриверы, которые могут активно просить еду даже тогда, когда уже получили необходимое количество корма.
«Моя первая собака была пуделем, и мы привыкли, что он сам регулировал питание: подошел, поел сколько нужно и ушел. А потом у нас появился золотистый ретривер, а ретриверы настоящие пищевики, они очень любят есть и не всегда чувствуют меру. Помню, пришли на выставку, щенку было восемь месяцев, и судья сказал, что он выглядит как двухлетняя беременная собака. Нас тогда чуть не сняли с выставки, и до следующего мероприятия пришлось серьезно корректировать питание и садиться на диету», — рассказала ветеринар.
Как вернуть питомцу здоровый вес.
Снизить вес питомцу можно с помощью двух основных способов — корректировки питания и увеличения физической активности. Эти принципы работают как для стерилизованных, так и для нестерилизованных животных.
При кормлении готовыми рационами важно соблюдать суточную норму. Даже небольшое превышение количества еды каждый день может мешать снижению веса. Если используется натуральное питание, задача становится сложнее.
«Например, кошек нельзя кормить только рыбой, а собак только мясом. В рационе обязательно должны быть клетчатка, углеводы, а также правильно подобранное количество витаминов, микроэлементов, кальция и фосфора. Самостоятельно сбалансировать такое питание бывает непросто. Поэтому проще использовать готовые корма, но у меня много пациентов, которые находятся на натуральном рационе, и при грамотном подходе животные чувствуют себя прекрасно», — отметила Анжелика.
По словам ветеринара, неправильно составленный рацион может привести не только к набору веса, но и к другим проблемам со здоровьем. Иногда для составления меню требуется консультация ветеринарного диетолога, особенно если животное уже имеет выраженный лишний вес или хронические заболевания.
Диета не помогает.
Физическая активность также играет важную роль в снижении веса, однако увеличивать нагрузки нужно постепенно. Для животных с сильным ожирением резкие тренировки могут быть опасны.
Особенно сложно увеличить активность у кошек, которые привыкли проводить время дома, или у питомцев с проблемами суставов из-за большого веса. В таких случаях подход к снижению веса должен быть осторожным и учитывать состояние животного.
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Если питомец соблюдает диету и получает нагрузку, но вес не снижается, причина может быть не только в питании. В некоторых случаях лишние килограммы связаны с заболеваниями, например нарушением работы щитовидной железы и снижением обмена веществ.
«Если животное не худеет на специальном корме, как минимум нужно показаться врачу и обследоваться. Возможно, есть какие-то другие причины, которые мешают снижению веса», — рассказала специалист.
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Специальных препаратов для снижения веса у животных, аналогичных человеческим средствам, не существует. Основой коррекции остаются питание и движение. Кроме того, владельцам важно учитывать все дополнительные угощения.
Лакомства, кусочки со стола и подкормки от других членов семьи тоже становятся частью дневного рациона. Даже небольшая вкусняшка может добавить лишние калории и помешать питомцу похудеть, если ее не учитывать при подсчете питания.
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