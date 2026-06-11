Ветеринар из Приморья рассказала, когда «упитанность» питомца превращается в ожирение

«Моя первая собака была пуделем, и мы привыкли, что он сам регулировал питание: подошел, поел сколько нужно и ушел. А потом у нас появился золотистый ретривер, а ретриверы настоящие пищевики, они очень любят есть и не всегда чувствуют меру. Помню, пришли на выставку, щенку было восемь месяцев, и судья сказал, что он выглядит как двухлетняя беременная собака. Нас тогда чуть не сняли с выставки, и до следующего мероприятия пришлось серьезно корректировать питание и садиться на диету», — рассказала ветеринар.