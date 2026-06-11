Составлен портрет самой частой жертвы мошенников в Хабаровском крае

Банк России составил портрет жителя Хабаровского края, который чаще всего становился жертвой мошенников в 2025 году. По итогам опроса о безопасности финансовых услуг выяснилось, что на уловки аферистов чаще попадались работающие горожанки 25−44 лет со средним доходом и средним образованием.
По данным отделения Банка России по Хабаровскому краю, почти каждый третий участник опроса хотя бы раз сталкивался с мошенниками. У 2,2% респондентов злоумышленникам удалось похитить деньги, причём люди теряли не только собственные накопления, но и заёмные средства.
После хищения не все пострадавшие обращались за помощью. Каждый десятый из тех, кто лишился денег, не сообщил о случившемся ни в полицию, ни в банк. Это усложняет расследование и снижает шансы вернуть похищенное.
Чаще всего аферисты действовали по телефону. Реже они писали в мессенджерах и социальных сетях. Людей убеждали назвать коды из СМС и push-уведомлений, перейти по вредоносным ссылкам или самостоятельно перевести деньги на счета мошенников.
В Банке России отмечают, что многие пострадавшие во время разговора вспоминали правила финансовой безопасности, но всё равно выполняли инструкции злоумышленников. Причина в том, что мошенники давят на эмоции, торопят и не дают человеку спокойно подумать.
«Мошенники часто строят разговор так, чтобы не дать человеку спокойно оценить ситуацию: давят, торопят, заставляют действовать на эмоциях», — отметил заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Пётр Соколов. Одним из способов защиты он назвал сервис «второй руки», когда доверенный человек может подтверждать или отклонять денежные переводы и снятие наличных.