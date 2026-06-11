В МАИ успешно испытали антенну спутника-ретранслятора для миссии «Венера-Д»

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Испытания инновационной антенны малого спутника-ретранслятора, разрабатываемого для российской миссии «Венера-Д», успешно завершились в Московском авиационном институте (МАИ). Кубсат, оснащенный антенной, призван обеспечить надежную связь исследовательских аппаратов с Землей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Устройство было протестировано в безэховой камере и подтвердило характеристики, заложенные при проектировании. Во время миссии кубсат будет перенаправлять на Землю фотографии, телеметрию и другие научные данные с отечественных аэростатов и напланетных аппаратов на Венере. Специально разработанная для него антенна, представляющая собой отражательную решетку, позволит быстро и без перебоев передавать информацию через сотни миллионов километров космического пространства. Она состоит из передатчика и рефлектора, который принимает на себя “рассеянный” радиосигнал и отражает его в виде “лазерного луча”, после чего тот стремительно и точно направляется на Землю», — говорится в сообщении.
Безэховая камера, в которой была протестирована антенна — специальное помещение, спроектированное так, чтобы исключить отражения радиочастотных волн от стен, пола и потолка, а также изолировать внутреннее пространство от внешних сигналов.
В работе участвуют специалисты Центра космических технологий МАИ и студенты совместной образовательной программы МАИ и Университета Халифы (ОАЭ). Таким образом, реализация уникального проекта для отрасли совмещена с практикой для будущих инженеров, которые проходят полный цикл создания изделия — от идеи и математического моделирования до изготовления и испытаний.
Планируется, что в перспективе спутник сможет оказывать услуги другим странам, отправляющим к Венере исследовательские миссии, а при отсутствии работы будет переходить в «спящий режим». Также разработчики отмечают, что антенна может использоваться для радиолокационного дистанционного зондирования планеты. Это позволит обновлять карту поверхности, что актуально для Венеры, так как она является сейсмически активной.
Разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д», предназначенного для изучения поверхности второй планеты Солнечной системы, находится на стадии эскизного проектирования. Миссия заложена в федеральный проект «Космическая наука» с предполагаемой датой старта в 2036 году. Разработчиком выступает НПО имени Лавочкина в Химках, головным научным институтом — ИКИ РАН.