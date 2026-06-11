В МАИ успешно испытали антенну спутника-ретранслятора для миссии «Венера-Д»

«Устройство было протестировано в безэховой камере и подтвердило характеристики, заложенные при проектировании. Во время миссии кубсат будет перенаправлять на Землю фотографии, телеметрию и другие научные данные с отечественных аэростатов и напланетных аппаратов на Венере. Специально разработанная для него антенна, представляющая собой отражательную решетку, позволит быстро и без перебоев передавать информацию через сотни миллионов километров космического пространства. Она состоит из передатчика и рефлектора, который принимает на себя “рассеянный” радиосигнал и отражает его в виде “лазерного луча”, после чего тот стремительно и точно направляется на Землю», — говорится в сообщении.