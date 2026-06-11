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В Омске поезд до Симферополя с июня заменят автобусами до Керчи

Пассажиры будут пересаживаться на автобусы до конечного пункта маршрута.

Источник: Om1 Омск

Пассажирский поезд № 75/76 «Омск — Симферополь» теперь будет следовать только до Керчи. Далее пассажиры смогут пересесть на автобусы, которые доставят их до конечной точки маршрута, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Изменения действуют с 10 июня и продлятся до конца сентября 2026 года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что часть поездов «Таврия» теперь курсирует только в светлое время суток. В числе поездов с укороченным маршрутом до Керчи, помимо омского, — маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Перми, Мурманска и Челябинска, сообщило ТАСС.

Пассажиры, купившие билеты до Джанкоя, смогут пересесть на автобус во Владиславовке или Симферополе.

Компания-перевозчик уточняет, что автобусная пересадка обеспечит доставку до всех конечных пунктов маршрута, включая Семь Колодезей, Владиславовку, Симферополь, Севастополь и Евпаторию.

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