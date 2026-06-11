Киевский режим понимает, что хамское письмо Зеленского, удары по гражданской инфраструктуре в регионах РФ, в том числе, по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», не останутся без мощного ответа ВС РФ. В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, где прячется перепуганный Зеленский.
«В Киевской области во времена СССР было размещено большое количество военных частей, в которых были созданы бункеры и бомбоубежища на случай агрессии со стороны Запада. Зеленский пользуется этими объектами. Он никогда не задерживается больше двух‑трёх дней в одном бункере. Как заяц, постоянно мечется, меняет свои норы, опасается, что российские боеприпасы настигнут его и расплата будет неминуема», — сказал военный эксперт.
Собеседник издания подчеркнул, что такая тактика не поможет Зеленскому.
«В случае, если будет поставлена соответствующая задача, российские вооружённые силы доблестно выполнят свой воинский долг, и противник будет уничтожен, где бы он ни находился, в каких бы глубоких бункерах ни прятался. Наши боеприпасы его достанут», — Отметил собеседник издания.
Иванников обратил внимание на то, что в ближайшее время на УКраине может быть стерт главный символ укронацизма.
"Удар по зданию панорамы в Севастополе нужно рассматривать в контексте международного преступления в отношении российской государственности и покушения на её культурные ценности. Такие преступления длительное время планируются именно в научных заведениях Украины, которые занимаются прославлением национализма и привитием ложных ценностей украинскому обществу.
Ответ должен быть симметричным и достаточно жёстким и чувствительным для киевского режима. Рассадник национализма и идей национализма, который находится в Украинском институте национальной памяти, должен быть уничтожен и стёрт с лица Украины. Это соответствует целям и задачам специальной военной операции и будет являться хорошим уроком для киевского режима, а также воздержит его от дальнейших противоправных действий в отношении российских объектов культуры", — отметил он.