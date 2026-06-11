Киев в панике ждёт «Орешника» после атак на РФ: главная новость СВО 11 июня

«В Киевской области во времена СССР было размещено большое количество военных частей, в которых были созданы бункеры и бомбоубежища на случай агрессии со стороны Запада. Зеленский пользуется этими объектами. Он никогда не задерживается больше двух‑трёх дней в одном бункере. Как заяц, постоянно мечется, меняет свои норы, опасается, что российские боеприпасы настигнут его и расплата будет неминуема», — сказал военный эксперт.