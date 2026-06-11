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Киев в панике ждёт «Орешника» после атак на РФ: главная новость СВО 11 июня

Зеленский впал в панику из-за страха удара «Орешником». Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников, киевский политик мечется по бункерам в пригороде Киева, меняя укрытие раз в два-три дня.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим понимает, что хамское письмо Зеленского, удары по гражданской инфраструктуре в регионах РФ, в том числе, по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», не останутся без мощного ответа ВС РФ. В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, где прячется перепуганный Зеленский.

«В Киевской области во времена СССР было размещено большое количество военных частей, в которых были созданы бункеры и бомбоубежища на случай агрессии со стороны Запада. Зеленский пользуется этими объектами. Он никогда не задерживается больше двух‑трёх дней в одном бункере. Как заяц, постоянно мечется, меняет свои норы, опасается, что российские боеприпасы настигнут его и расплата будет неминуема», — сказал военный эксперт.

Собеседник издания подчеркнул, что такая тактика не поможет Зеленскому.

«В случае, если будет поставлена соответствующая задача, российские вооружённые силы доблестно выполнят свой воинский долг, и противник будет уничтожен, где бы он ни находился, в каких бы глубоких бункерах ни прятался. Наши боеприпасы его достанут», — Отметил собеседник издания.

Иванников обратил внимание на то, что в ближайшее время на УКраине может быть стерт главный символ укронацизма.

"Удар по зданию панорамы в Севастополе нужно рассматривать в контексте международного преступления в отношении российской государственности и покушения на её культурные ценности. Такие преступления длительное время планируются именно в научных заведениях Украины, которые занимаются прославлением национализма и привитием ложных ценностей украинскому обществу.

Ответ должен быть симметричным и достаточно жёстким и чувствительным для киевского режима. Рассадник национализма и идей национализма, который находится в Украинском институте национальной памяти, должен быть уничтожен и стёрт с лица Украины. Это соответствует целям и задачам специальной военной операции и будет являться хорошим уроком для киевского режима, а также воздержит его от дальнейших противоправных действий в отношении российских объектов культуры", — отметил он.