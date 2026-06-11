ФИФА запретила сборной Гаити играть в форме с изображением военной битвы

ТАСС, 11 июня. Сборная Гаити по футболу была вынуждена сменить дизайн формы из-за запрета со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), которая посчитала, что экипировка может содержать политический подтекст. Об этом говорится в заявлении компании-производителя Saeta, которое приводит Reuters.
Изначально на форме команды был изображен фрагмент одной из битв, случившейся во время Гаитянской революции, в результате которой бывшая французская колония обрела независимость. В компании Saeta сообщили, что дизайн формы «отражает гордость, стойкость и дух гаитянского народа» и не был задуман как политическое заявление.
«В ходе проверки ФИФА установила, что некоторые визуальные элементы могут быть по-разному интерпретированы, и в конечном итоге потребовала внести изменения в дизайн. Хотя эта интерпретация отличалась от наших намерений, Saeta соблюла процесс и выполнила окончательные требования ФИФА», — сказано в заявлении.