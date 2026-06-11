ФИФА запретила сборной Гаити играть в форме с изображением военной битвы

Сборная Гаити примет участие в предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда сыграет в одной группе с бразильцами, марокканцами и шотландцами. Для нее это мировое первенство станет вторым в истории и первым с 1974 года.