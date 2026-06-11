Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА запретила сборной Гаити играть в форме с изображением военной битвы

Команда во второй раз в истории примет участие в чемпионате мира.

ТАСС, 11 июня. Сборная Гаити по футболу была вынуждена сменить дизайн формы из-за запрета со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), которая посчитала, что экипировка может содержать политический подтекст. Об этом говорится в заявлении компании-производителя Saeta, которое приводит Reuters.

Изначально на форме команды был изображен фрагмент одной из битв, случившейся во время Гаитянской революции, в результате которой бывшая французская колония обрела независимость. В компании Saeta сообщили, что дизайн формы «отражает гордость, стойкость и дух гаитянского народа» и не был задуман как политическое заявление.

«В ходе проверки ФИФА установила, что некоторые визуальные элементы могут быть по-разному интерпретированы, и в конечном итоге потребовала внести изменения в дизайн. Хотя эта интерпретация отличалась от наших намерений, Saeta соблюла процесс и выполнила окончательные требования ФИФА», — сказано в заявлении.

Сборная Гаити примет участие в предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда сыграет в одной группе с бразильцами, марокканцами и шотландцами. Для нее это мировое первенство станет вторым в истории и первым с 1974 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше