Мэрия Новосибирска разрабатывает варианты расширения Южного кладбища

В мэрии Новосибирска сейчас обсуждают способы расширения Южного кладбища. Власти города и правительство Новосибирской области рассматривают вариант передачи под нужды общественного кладбища земельного участка площадью 6,5 гектара. Эта земля расположена на территории Барышевского сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сохранение территории Южного кладбища имеет большое значение для города. Здесь находятся воинские захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Также на этом кладбище похоронены ученые, академики и многие известные жители Новосибирска и Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, как выглядит могила писателя Юрия Магалифа, пережившего лагерь и ссылку.