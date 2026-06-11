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Мэрия Новосибирска разрабатывает варианты расширения Южного кладбища

Территорию кладбища могут увеличить на 6,5 гектара.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Новосибирска сейчас обсуждают способы расширения Южного кладбища. Власти города и правительство Новосибирской области рассматривают вариант передачи под нужды общественного кладбища земельного участка площадью 6,5 гектара. Эта земля расположена на территории Барышевского сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сохранение территории Южного кладбища имеет большое значение для города. Здесь находятся воинские захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Также на этом кладбище похоронены ученые, академики и многие известные жители Новосибирска и Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, как выглядит могила писателя Юрия Магалифа, пережившего лагерь и ссылку.