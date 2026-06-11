Мэрия Новосибирска разрабатывает варианты расширения Южного кладбища

В мэрии Новосибирска сейчас обсуждают способы расширения Южного кладбища. Власти города и правительство Новосибирской области рассматривают вариант передачи под нужды общественного кладбища земельного участка площадью 6,5 гектара. Эта земля расположена на территории Барышевского сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.