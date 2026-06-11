В ЛДПР предложили отменить повышенные штрафы за нарушения ПДД в Москве

«Повышенные штрафы для Москвы, Санкт-Петербурга и областей — это дискриминация граждан по географическому признаку. Одно и то же нарушение: неправильная парковка или переход путей в неположенном месте — в столице стоит в 3−5 раз дороже, чем в Твери или Калуге. Но риск для жизни и здоровья от этого не меняется», — сказала Воропаева.