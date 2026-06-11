В ЛДПР предложили отменить повышенные штрафы за нарушения ПДД в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Повышенные штрафы за ряд нарушений ПДД и правил поведения на железной дороге, действующие в Москве, следует снизить до уровня, установленного в остальных регионах России. Такое мнение высказала руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.
«Повышенные штрафы для Москвы, Санкт-Петербурга и областей — это дискриминация граждан по географическому признаку. Одно и то же нарушение: неправильная парковка или переход путей в неположенном месте — в столице стоит в 3−5 раз дороже, чем в Твери или Калуге. Но риск для жизни и здоровья от этого не меняется», — сказала Воропаева.
По ее мнению, действующая система скорее носит фискальный характер, чем направлена на повышение безопасности. Она отметила, что Москва лидирует по числу ДТП, несмотря на самые высокие штрафы.
«Мы за единое правовое пространство и справедливое наказание. Если нарушение одинаково опасно, то и штраф должен быть одинаковым по всей стране. Пора убрать это несправедливое региональное исключение из КоАП», — подчеркнула Воропаева.