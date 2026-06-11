На Норильской в Красноярске откроют памп-трек и прогулочную аллею

В Красноярске в районе улицы Норильской, 72 появятся памп-трек и прогулочная аллея. Объекты планируют открыть в этом году, сообщает «ГрадВестник».
Их строит застройщик в рамках соглашений с администрацией города. После завершения работ площадку и аллею передадут в муниципальную собственность. Памп-трек предназначен для катания на скейтбордах, трюковых самокатах, роликах и BMX-велосипедах.
Рядом с площадкой обустраивают прогулочную аллею длиной 140 метров. Там уже установили скамейки и урны, засеяли газон и высадили сирень. В итоге в микрорайоне должно появиться единое пространство для отдыха местных жителей.
Ранее в этом районе также реконструировали проезд к улице Норильской. Эти работы тоже входят в социальные обязательства строительной компании ООО СЗ «Система». Застройщик завершает строительство трех домов в микрорайоне. Кроме того, компания должна передать городу квартиры.