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На Норильской в Красноярске откроют памп-трек и прогулочную аллею

В Красноярске в районе улицы Норильской, 72 появятся памп-трек и прогулочная аллея. Объекты планируют открыть в этом году.

В Красноярске в районе улицы Норильской, 72 появятся памп-трек и прогулочная аллея. Объекты планируют открыть в этом году, сообщает «ГрадВестник».

Их строит застройщик в рамках соглашений с администрацией города. После завершения работ площадку и аллею передадут в муниципальную собственность. Памп-трек предназначен для катания на скейтбордах, трюковых самокатах, роликах и BMX-велосипедах.

Рядом с площадкой обустраивают прогулочную аллею длиной 140 метров. Там уже установили скамейки и урны, засеяли газон и высадили сирень. В итоге в микрорайоне должно появиться единое пространство для отдыха местных жителей.

Ранее в этом районе также реконструировали проезд к улице Норильской. Эти работы тоже входят в социальные обязательства строительной компании ООО СЗ «Система». Застройщик завершает строительство трех домов в микрорайоне. Кроме того, компания должна передать городу квартиры.