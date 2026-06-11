Начался капитальный ремонт двух участков трассы Канск — Абан — Богучаны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и рассчитаны на два года.
Сейчас на обоих объектах специалисты очищают территорию вдоль дорог, снимают верхний слой почвы и насыпают основание из крупного щебенистого грунта. Работы этого года должны .snm завершены не позднее конца ноября, отмечает пресс-служба краевого минтранса.
Так, на участке с 244-го по 256-й км в Богучанском округе дорожники ликвидируют пучины, заменят грунт на скальник, отсыплют слои дорожной одежды, обустроят водопропускные канавы и отремонтируют трубы, уложат три слоя асфальта. Также установят металлические ограждения, дорожные знаки и построят новые автобусные остановки у поселка Новохайский с заездными карманами. В этом сезоне введут 11,6 км, еще порядка 1 км — в 2027 году.
Второй участок (с 133-го по 141-й км в Абанском округе) — один из самых сложных. Он идет от съезда с асфальта за селом Долгий Мост до села Вознесенка. После проезда грузовой техники образуются глубокие колеи, которые легковым машинам трудно преодолеть. Здесь также устранят пучины на заболоченных участках, устроят земполотно и уложат новый асфальт, смонтируют ограждения и знаки. В этом году планируется ввести 3,3 км, еще 4,6 км — в следующем сезоне.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году работы запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. Специалисты восстановят 168 км покрытия и введут в эксплуатацию 10 мостов.