Начался капитальный ремонт двух участков трассы Канск — Абан — Богучаны

Второй участок (с 133-го по 141-й км в Абанском округе) — один из самых сложных. Он идет от съезда с асфальта за селом Долгий Мост до села Вознесенка. После проезда грузовой техники образуются глубокие колеи, которые легковым машинам трудно преодолеть. Здесь также устранят пучины на заболоченных участках, устроят земполотно и уложат новый асфальт, смонтируют ограждения и знаки. В этом году планируется ввести 3,3 км, еще 4,6 км — в следующем сезоне.