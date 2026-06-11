Nour News: Иран атаковал военную базу США «Харир» на севере Ирака

Военные Ирана нанесли удар по авиабазе «Харир» Соединённых Штатов на севере Ирака, информирует Nour News.
«Первый ответ Ирана на агрессию США: ракетная атака по авиабазе “Харир” в Ираке», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, что Иран атаковал радар США в иракском Курдистане и корабли Соединённых Штатов в Ормузском проливе и Персидском заливе.
По данным SNN, Иран атаковал беспилотными летательными аппаратами пятый флот ВМС США в Бахрейне. Помимо этого, беспилотники нанесли удары по антеннам связи и радиолокационным установкам системы Patriot.
В КСИР заявили, что Иран поразил 18 целей в ходе ударов по объектам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.
Накануне президент США Дональд Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ирану следует принять сделку с США.
Военные Соединённых Штатов начали наносить удары по территории Ирана.
Власти Ирана приняли решение о закрытии прохода через Ормузский пролив для судов из-за атак США. В КСИР заявили, что поражены два судна, пытавшиеся незаконно пройти через Ормузский пролив.