В Красноярске запустили новый бесплатный автобусный маршрут до кладбища

В Красноярске запустили новый автобусный маршрут. Он начал курсировать с 10 июня с остановки «Поселок Шинников» до территории нового Шинного кладбища.
Автобус будет ездить по средам, субботам и воскресеньям м 9 утра до 15 часов дня. Проезд для пассажиров в этом маршруте бесплатный.
Полноценный маршрут до нового Шинного кладбища пока запустить невозможно из-за неподходящей для этого дороги. На данный момент решается вопрос о строительстве полноценной дороги. Но для этого предстоит выкупить частные земельные участки.
Ранее сообщалось об изменении схемы движения четырех маршрутов в Красноярске.