Онищенко: вероятность заражения кишечной инфекцией в России возрастает в августе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Оптимальных дат для летнего отпуска россиян в зависимости от эпидемиологической ситуации нет, противопоказания для любого месяца отсутствуют, разве что в августе возрастает вероятность заражения кишечными инфекциями. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Нет такого, что в июне вы не ходите, потому что будете болеть, а в июле нужно всем идти. Но наиболее резкий подъем заболеваемости кишечными инфекциями у нас начинается в конце июля — августе, потому что на рынок выходит большое количество овощей и фруктов», — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что нет смысла ограничивать себя в выборе времени и места для отдыха, опираясь на активность инфекций. Достаточно хорошей подготовки к отпуску, в рамках которой нужно выяснить, какие есть особенности в регионе назначения.
«Вылезли клещи в этом году — это не значит, что не надо ехать туда. Просто надо знать, что нужно соблюдать, чтобы проблем не возникло. У нас нет таких зон, приехав в которые, вы обязательно заболеете. Даже посещение самой неблагополучной зоны, если вы будете выполнять рекомендации медиков, будет безопасным», — говорит академик.
Он подчеркнул, что не рекомендует выбирать для отдыха страны Юго-Восточной Азии, поскольку там совсем другой климат, обстановка, по сравнению с Россией. Внутри же страны можно ездить в любые города.