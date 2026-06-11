Онищенко: вероятность заражения кишечной инфекцией в России возрастает в августе

«Вылезли клещи в этом году — это не значит, что не надо ехать туда. Просто надо знать, что нужно соблюдать, чтобы проблем не возникло. У нас нет таких зон, приехав в которые, вы обязательно заболеете. Даже посещение самой неблагополучной зоны, если вы будете выполнять рекомендации медиков, будет безопасным», — говорит академик.