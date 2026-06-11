Почти все муниципальные районы Хабаровского края преобразованы в округа

— В настоящий момент мы можем говорить о том, что практически все районы Хабаровского края стали округами, поскольку приняты соответствующие законы. Первыми округами стали Охотский, Бикинский, Солнечный. После сентября, когда будут сформированы органы местного самоуправления, округами станут остальные районы. Исключение пока составляют Хабаровский район и район имени Лазо, — пояснил начальник отдела развития местного самоуправления и реализации избирательных процессов министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края Хабаровского края Алексей Щербаков.