Почти все муниципальные районы Хабаровского края преобразованы в округа

Внеочередное заседание Законодательной думы Хабаровского края приняло законы о преобразовании Аяно-Майского и Николаевского районов в муниципальные округа. Ранее инициативы одобрил профильный комитет краевого парламента. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как пояснил глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский, к началу 2026 года во всех муниципальных образованиях прошли публичные слушания, по итогам которых принято решение о реформе. Основная причина — кадровый дефицит.
— Учитывая немногочисленность населения, у нас очень большая кадровая проблема. Мы теряли много времени, сил и ресурсов на формирование депутатского корпуса, поиска глав сельских поселений. Также это позволит снять с поселений бремя формирования бюджетов и прохождения прокурорского надзора — заявил Сергей Альбертовский.
Он добавил, что после преобразования все рабочие места сохранятся.
Глава Николаевского района Анатолий Леонов сообщил, что с 2018 года в муниципалитете действует единая администрация для города Николаевска-на-Амуре и района. По его словам, это позволило повысить оперативность решения задач и внедрить принцип «одного окна» для граждан. Финансовый эффект от оптимизации составил 14,2 млн рублей.
— Семилетний опыт работы единой администрации позволяет сделать вывод о том, что преобразование района в округ также позволит оптимизировать управление территорией, консолидировать ресурсы, повысить эффективность местного самоуправления на местах, — отметил Анатолий Леонов.
В марте 2026 года общественный совет Николаевского района направил главе и собранию депутатов предложение о реформе. Публичные слушания прошли во всех муниципальных образованиях и получили поддержку.
— В настоящий момент мы можем говорить о том, что практически все районы Хабаровского края стали округами, поскольку приняты соответствующие законы. Первыми округами стали Охотский, Бикинский, Солнечный. После сентября, когда будут сформированы органы местного самоуправления, округами станут остальные районы. Исключение пока составляют Хабаровский район и район имени Лазо, — пояснил начальник отдела развития местного самоуправления и реализации избирательных процессов министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края Хабаровского края Алексей Щербаков.
Принятые законы определяют границы округов, перечни входящих населенных пунктов, наименование и порядок формирования органов местного самоуправления.
Все существующие льготы и меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан сохраняются в полном объеме.