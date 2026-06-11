В Роспотребнадзоре напомнили о сокращении рабочего дня в жару

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора: «При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне 24−25 градусов, а в случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на один час при достижении в помещении 28,5 градуса, на два часа при повышении до 29 и на четыре часа, если температура достигла 30,5».