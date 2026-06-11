В Роспотребнадзоре напомнили о сокращении рабочего дня в жару

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора: «При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне 24−25 градусов, а в случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на один час при достижении в помещении 28,5 градуса, на два часа при повышении до 29 и на четыре часа, если температура достигла 30,5».
В ведомстве подчеркнули, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше этой не рекомендуется. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.
Для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15−20 минут с последующим отдыхом не менее 10−12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4−5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5−2 часа для лиц без специальной одежды.