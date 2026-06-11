Харьков и Одесса дрожат: возмездие накрыло Украину за удары по РФ

Армия РФ даст жесткий ответ за удары ВСУ по регионам России в ночь на 10 июня. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 326 украинских беспилотников. В Самаре в результате атаки пострадали три человека. В Севастополе горит здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», являющееся объектом культурного наследия.
В Чебоксарах в результате ракетной атаки также пострадали три человека.
«Наши военные будут уничтожать всех тех, кто причастен к этим атакам. Наносить удары по тоннелям, железнодорожным переездам, мостам и прочим объектам, связанным с ВСУ», — сказал Дандыкин.
Генерал-майор Владимир Попов ранее раскрыл в беседе c aif.ru, где расположены места производства и сборки ракет «Фламинго», которыми ВСУ атаковали Чебоксары.
В ночь и утром 10 июня в Харькове, Одессе, Сумах и других городах Украины звучали взрывы. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.