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Харьков и Одесса дрожат: возмездие накрыло Украину за удары по РФ

Ночная атака БПЛА и ракетами обернулась трагедией в Чебоксарах и пожаром в музее в Севастополе. Капитан первого ранга Дандыкин раскрыл aif.ru, как именно армия России сотрет с лица земли инфраструктуру ВСУ и уничтожит причастных к ударам по РФ.

Источник: Аргументы и факты

Армия РФ даст жесткий ответ за удары ВСУ по регионам России в ночь на 10 июня. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 326 украинских беспилотников. В Самаре в результате атаки пострадали три человека. В Севастополе горит здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», являющееся объектом культурного наследия.

В Чебоксарах в результате ракетной атаки также пострадали три человека.

«Наши военные будут уничтожать всех тех, кто причастен к этим атакам. Наносить удары по тоннелям, железнодорожным переездам, мостам и прочим объектам, связанным с ВСУ», — сказал Дандыкин.

Генерал-майор Владимир Попов ранее раскрыл в беседе c aif.ru, где расположены места производства и сборки ракет «Фламинго», которыми ВСУ атаковали Чебоксары.

В ночь и утром 10 июня в Харькове, Одессе, Сумах и других городах Украины звучали взрывы. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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