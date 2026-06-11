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Новосибирцам назвали размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Минимальное пособие теперь составляет 124 702 рубля.

Источник: Reuters

Размер пособия по беременности и родам в России индексируется ежегодно. В 2026 году декретные выплаты выросли: минимальные увеличились более чем на 20% по сравнению с 2025 годом, так как федеральный МРОТ повысился с 22 440 до 27 093 рублей.

В результате минимальное пособие при нормальной беременности (140 дней) теперь составляет 124 702 рубля. При осложнённых родах (156 дней) — 138 954 рубля, при многоплодной беременности (194 дня) — 172 802 рубля. Максимальные выплаты также выросли: от 955 836 рублей за 140 дней до 1 324 516 рублей за 194 дня.

Расчёт декретных производится исходя из среднего заработка женщины за последние два года: в базу включаются все выплаты, с которых начислялись страховые взносы. Если стаж небольшой или заработок низкий, применяется минимальный размер пособия, привязанный к МРОТ.