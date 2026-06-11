Во Владивостоке нашли запрещенную добавку во вьетнамских пельменях

В Приморье специалисты Россельхознадзора выявили опасную партию вьетнамского рыбного полуфабриката. В пельменях из крахмального теста с начинкой из пангасиуса весом больше 1,8 тонны обнаружили пищевую добавку, которая запрещена на территории Таможенного союза. Продукция уже признана небезопасной.
Пробу взяли 5 июня на складе временного хранения во Владивостоке во время пограничного контроля. Лабораторные испытания показали: в полуфабрикате содержится микробная добавка. Влияние ее на здоровье человека изучено недостаточно.
Вся партия не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Информацию внесли в систему «Веста» и передали в управление Россельхознадзора для принятия мер.
С начала года эту запрещенную добавку находили уже четыре раза, но в рыбной продукции — впервые.