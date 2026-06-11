Во Владивостоке нашли запрещенную добавку во вьетнамских пельменях

В Приморье специалисты Россельхознадзора выявили опасную партию вьетнамского рыбного полуфабриката. В пельменях из крахмального теста с начинкой из пангасиуса весом больше 1,8 тонны обнаружили пищевую добавку, которая запрещена на территории Таможенного союза. Продукция уже признана небезопасной.