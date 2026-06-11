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Иран атаковал американские объекты на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар США

Иран обстрелял американские корабли и уничтожил военный радар ВС США.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные нанесли удары по ряду объектов США, расположенных на территории Ближнего Востока. Об этом информирует агентство Nournews. Эти атаки стали ответом на авиаудар Вашингтона.

Сообщается, что на базе Аль-Харир на севере Ирака уничтожен военный радар ВС США, а в Ормузском проливе обстреляны американские корабли.

Кроме того, иранские военные при помощи беспилотников атаковали силы 5-го флота ВМС США, базирующиеся в Бахрейне.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаны намерены разбомбить Иран «к чёртовой матери» в ночь на пятницу 12 июня, если власти этой страны не согласятся на сделку с Вашинтоном.

Накануне Трамп сообщил, что в ходе новой атаки США на Иран американские ВС использовали 49 крылатых ракет типа Tomahawk.

Также сообщалось, что Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.

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