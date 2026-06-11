Минпросвещения: число мест в общежитиях колледжей будет расти

«В рамках нацпроекта “Молодежь и дети” и федерального проекта “Профессионалитет” мы осуществляем ремонт помещений колледжей, в том числе и общежитий. Такой ремонт запланирован, он с каждым годом все больше и больше. Будет увеличиваться количество (мест)», — сказал Желонкин на полях ПМЭФ.