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Минпросвещения: число мест в общежитиях колледжей будет расти

С каждым годом будет ремонтироваться все больше жилых помещений, сообщил замминистра просвещения Владимир Желонкин.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число мест в общежитиях колледжей России будет расти, ремонт осуществляется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

«В рамках нацпроекта “Молодежь и дети” и федерального проекта “Профессионалитет” мы осуществляем ремонт помещений колледжей, в том числе и общежитий. Такой ремонт запланирован, он с каждым годом все больше и больше. Будет увеличиваться количество (мест)», — сказал Желонкин на полях ПМЭФ.

Ранее в интервью ТАСС Желонкин сообщил, что число бюджетных мест в колледжах вырастет на 30 тыс. в 2026 году.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.