В Толмачёво 11 июня задержали рейсы из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга

На прилёт задержали самолёт из Санкт-Петербурга. Он должен был прибыть в Новосибирск в 07:05, однако время прилёта перенесли на 07:55. Задержка составила 50 минут. Также позже расписания ожидается рейс из Москвы, из аэропорта Шереметьево. Его прилёт перенесли с 07:35 на 07:55. На момент публикации оба рейса всё ещё были отмечены в онлайн-табло как задерживающиеся.