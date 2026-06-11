В Толмачёво 11 июня задержали рейсы из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга

В аэропорту Толмачёво 11 июня задерживаются несколько рейсов на прилёт и один рейс на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
На прилёт задержали самолёт из Санкт-Петербурга. Он должен был прибыть в Новосибирск в 07:05, однако время прилёта перенесли на 07:55. Задержка составила 50 минут. Также позже расписания ожидается рейс из Москвы, из аэропорта Шереметьево. Его прилёт перенесли с 07:35 на 07:55. На момент публикации оба рейса всё ещё были отмечены в онлайн-табло как задерживающиеся.
С задержкой должен прибыть и самолёт из Сочи. Вместо 08:40 его ждут только к 10:35, то есть почти на два часа позже расписания.
Кроме того, задерживается рейс из Благовещенска, который должен был прилететь в 10:55. Самолёт из Краснодара также прибудет позже: его перенесли с 18:45 на 19:40, задержка составит 55 минут.
На вылет задерживается рейс из Новосибирска в Сочи. Его отправление перенесли с 09:30 на 11:25. Задержка составит 1 час 55 минут.
Отменённых рейсов, по данным онлайн-табло Толмачёво, нет.