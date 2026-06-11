Финансирование на решение квартирного вопроса для молодых семей увеличили вдвое в Хабаровском крае

По поручению губернатора Дмитрия Демешина финансирование краевой программы улучшения жилищных условий для молодых семей увеличили в 2026 году вдвое. В 2025 году объем поддержки составлял 150 млн рублей, а в этом — уже 300 млн. Выплаты получит 71 семья из Хабаровска и 10 семей из Комсомольска-на-Амуре, так как в этих городах сейчас ведется основной объем жилищного строительства. При этом семьи сами могут выбирать свое новое жилье и застройщика, который его возводит. Участники программы получают социальные выплаты на приобретение нового жилья. Размер поддержки составляет: на 3 человек — до 3,09 млн рублей, на 4 человек — до 4,13 млн рублей, на 5 человек — до 5,16 млн рублей. Эти деньги можно потратить как на покупку готовой квартиры (если она находится в собственности застройщика менее года), так и на строительство нового коттеджа или квартиры.