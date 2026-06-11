Хабаровские таможенники перекрыли канал контрабанды прекурсоров из Грузии

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что два брата из Молдовы обвиняются хабаровской полицией в незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров. В июле 2024 года по указанию знакомого, которому они задолжали крупную сумму денег, оборудовали в частном доме в районе имени Лазо нарколабораторию.