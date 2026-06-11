Хабаровские таможенники перекрыли канал контрабанды прекурсоров из Грузии

Сотрудники оперативного подразделения Хабаровской таможни совместно с Центральной почтовой таможней перекрыли канал контрабанды прекурсоров для производства наркотиков, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.
«Запрещённые вещества обнаружили при таможенном контроле международных почтовых отправлений на таможенном посту Международный почтамт Центральной почтовой таможни в Москве. Посылка была адресована жителю Биробиджана», — говорится в сообщении.
При вскрытии отправления внутри находились три стеклянных флакона с жидкостью и маркировкой на иностранном языке. Экспертиза показала, что один из флаконов содержит химическое вещество — прекурсор, используемый при производстве наркотиков. Масса изъятого вещества составила 63,81 грамма, что признано крупным размером.
Позже хабаровские таможенники задержали 39-летнего мужчину во время оперативно-розыскных мероприятий в одном из отделений почтовой связи г. Биробиджана. Он признал вину и пояснил, что приобрёл запрещённое вещество для изготовления наркотиков с целью дальнейшего употребления.
Мероприятия проводились совместно с сотрудниками УФСБ России по Еврейской автономной области и Линейного отдела полиции на станции Биробиджан.
В отношении мужчины Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что два брата из Молдовы обвиняются хабаровской полицией в незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров. В июле 2024 года по указанию знакомого, которому они задолжали крупную сумму денег, оборудовали в частном доме в районе имени Лазо нарколабораторию.