Россиян будут мотивировать к сообщению о нарушениях ПДД

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россиян будут стимулировать участвовать в обеспечении безопасности дорожного движения, в том числе помогать выявлять и пресекать нарушения ПДД и угрозы безопасности движения. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.