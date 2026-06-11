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В Приморье медведицу Майку увезли в неизвестном направлении

Волонтер Яна Поздняк отметила, что животному может угрожать опасность.

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Приморскую медведицу Майку, которая жила в клетке в селе Иннокентьевка и содержанием которой заинтересовалась прокуратура, увезли в неизвестном направлении. Об этом ТАСС рассказала волонтер Яна Поздняк.

«Майку, к сожалению, вывезли в неизвестном направлении», — сообщила Поздняк, добавив, что медведице может угрожать опасность.

По ее словам, медведицу увезли вместе с клеткой.

5 июня Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту содержания в клетке медведя на территории одной из организаций в селе Иннокентьевка Приморского края. Проверить условия содержания животного призвала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В телеграм-канале она отметила, что, со слов местных жителей, медведя используют для натаскивания охотничьих собак, у него нет доступа к воде, а кормят кукурузой и комбикормом. Волонтеры заявляли, что медведица выглядит истощенной и забитой.