Врач объяснил, как дачная бочка и городские фонтаны провоцируют пневмонию из-за размножения необычной бактерии

Ранее Life.ru писал, кому опасно спать с открытым окном. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертонией, ишемией, аритмией), а также пожилые пациенты и диабетики. Холодный воздух вызывает сужение сосудов, повышение давления и усиление работы сердца. Осторожными нужно быть и аллергикам с астмой: через окно попадают пыльца, пыль и выхлопные газы. Оптимальный вариант — проветрить комнату за 1−2 часа до сна, а затем закрыть окно или оставить небольшую щель без сквозняка.